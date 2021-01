Enne 5. jaanuari oli naabritel mehega viimati kontakt 23. detsembril. Väliseid vägivalla tundemärke surnukehal ei tuvastatud, surma põhjus selgitatakse välja ekspertiisis. «Et mees elas üksinda ja oli lubanud aasta lõpus lähedastele külla minna, siis ei osanud majaelanikud tähelepanu pöörata sellele, kas mehega on ikka kõik hästi. Kui trepikojas hakkas halb hais levima, avastati, et naaber polegi kodust lahkunud ja on oma toas surnud,» lausus Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.