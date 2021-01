«Vaid paar juhtumit on olnud, kui mõnel nädalavahetuse tippajal ei ole mõnele inimesele riietekappi jagunud. Neid anname teadlikult välja üle ühe – 25 meeste ja 25 naiste poolele,» rääkis Põlva spordikooli direktor Markus Käo.

Soovituslikud piirangud kehtivad Põlva spordikeskuses paiknevas ujulas ka leili võttes ja sulistades: suuremates leilisaunades kuus, väiksemas aurusaunas neli ning mullivannis kolm inimest. «Külastajad peavad neist päris hästi kinni – kui näevad, et väike seltskond on juba ees, lähevad mõneks ajaks kas või ujuma. Ka mullivanni ei minda enam võõraste seltskonda,» on direktor tähele pannud.