Nii Võru, Valga kui Põlva reoveest võetud proovid näitasid, et aasta esimesel nädalal püsis koroonaviirus kolmes linnas Eesti mõistes mõõdukal tasemel ehk vahemikus 100–2000 viirusühikut milliliitris.

«Kuigi muret valmistab see, et viirus levib ühtlasemalt üle Eesti, on Lõuna-Eesti olukord suhteliselt stabiilne,» ütles reovee seireuuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson Lõuna-Eesti Postimehele.