«Tore, et on märgatud. Selline tunnustus annab inspiratsiooni,» tuli tunnustatult vastus küsimusele, milliseid emotsioone üleriigiline uhke tiitel tekitas. «Erilist rõõmu teeb aga, et pikaajalise panuse eest sai tunnustuse teine valgamaalane Ants Taul. Mees, keda ma väga austan.»