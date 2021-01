Valgamaa hooldekodus tekkis koroonakolle, nakatunud on pooled kliendid

Asutuses tehti hiljuti laustestimine, nüüdseks on juhatuse liikme Kalju Sinisalu sõnul kõik vastused teada. Sinisalu lausus, et positiivse koroonaproovi andsid pooled kliendid ja kolmandik töötajatest. Neljapäeval täpsustas Sinisalu, et testiti 40 töötajat ja neist 11 andis positiivse proovi.

Kuidas viirus asutusse jõudis, pole Sinisalu sõnul kindlalt teada. «Ei saa näpuga kellegi peale näidata, aga selge on see, et kliendid viirust ei kanna, nemad on ainult vastuvõtjad, eks see on väljastpoolt sisse tulnud. Aga kahtlustada ei oska midagi praegu.»