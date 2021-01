Rally Estonia on MM-etapp nii sel kui järgmisel aastal

Kolmapäeval toimunud Rally Estonia pressikonverentsil allkirjastasid WRC Promoter tegevjuht Jona Siebel ja Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe lepingu, mille kohaselt on Rally Estonia aastatel 2021 ja 2022 FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp. Samuti allkirjastati valitsuse, kultuuriministeeriumi, WRC Promootori, Eesti Autospordi Liidu ja Rally Estonia ühiste kavatsuste koostöömemorandum.

Kaheaastane leping on märk Rahvusvahelise Autoliidu FIA ja WRC Promootori usaldusest Eesti riigi ja Rally Estonia vastu. Eesti poolt tunnustas peaminister Jüri Ratas interneti vahendusel pressikonverentsil osalenud FIA rallidirektorit Yves Mattoni, WRC Promotor tegevjuhti Jona Siebelit ja Eesti Autospordi Liidu presidenti Ari Vataneni, andes neile Eesti Vabariigi e-residentsuse. See lubas osalistel pressikonverentsil anda allkirjad digitaalselt.

Peaminister Jüri Ratas nentis, et mullune Rally Estonia oli suurepärane õnnestumine. "Seda suurem on rõõm teatada, et sellel ja järgmisel aastal on Rally Estonia saanud õiguse korraldada FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. See näitab, et meid usaldatakse maailmas ja seda, mismoodi saadi COVID-19 tingimustes ilma nakatumisteta hakkama, hindasid kõrgelt nii rahvusvahelised organisatsioonid kui terviseamet."

Rahulolu väljendas ka kultuuriminister Tõnis Lukas. „Rahvusvaheline suursündmus WRC ralli pakub head võimalust tutvustada Eestit, meie kultuuri ja ajalugu. Muidugi on sel positiivne majanduslik mõju. Tänu kõrgetasemelisele korraldusele ja professionaalsele tele- ja veebiülekande teenustele said miljonid vaatajad üle maailma juba eelmisel aastal osa meie ilusast maast ning õnnestunud spordi sündmusest ja muidugi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidust. See kordub ka sellel ja järgmisel aastal.“

FIA rallidirektor Yves Matton ütles, et alates aastast 2010 on Rally Estonia korraldajad seadnud endale eesmärgi teha parimat rallit. "Eelmise aasta olud andsid neile võimaluse korraldada FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. Ja oli selge, et neil on olemas tase ja oskused teha WRC rallit ja tuua MM-sarja uut lähenemist. See veenis FIA’t, WRC Promootorit ja kõiki osapooli, et see ralli on võimeline ja valmis liituma FIA autoralli maailmameistrivõistluste sarjaga sellel ja järgmisel aastal.“

Ka WRC Promoter tegevjuht Jona Siebel nentis, et Rally Estonia varasemate aastate, eriti eelmise aasta korraldus oli üks võtmetegureid, et mis tagas Rally Estoniale ja Eestile kahe aasta WRC etapi korraldusõiguse.