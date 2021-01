Valga põhikool läheb distantsõppele

Valga põhikool jääb tänasest nädalaks distantsõppele. Otsus on tingitud asjaolust, et seoses paljude õpetajate eneseisolatsioonis viibimisega ei ole lähinädalal võimalik tagada nõuetekohast õppetööd kontaktõppes. Valga põhikooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul on tegemist üldisest olukorrast tingitud abinõuga. Koolis epidemioloogilist ohtu ei ole ning terviseameti ei ole esitanud nõuet kooli distantsõppele jäämiseks. Otsus on kooskõlastatud vallavalitsusega. Luik-Stogovi sõnul on tegu ka ennetava meetmena, mis aitab kriitilisel ajal vältida võimaliku haiguskolde tekkimist.