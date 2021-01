AS Ragn-Sellsi Valga klienditeeninduspunkt aadressil Vabaduse 38 on ajutiselt suletud seoses klienditeenindaja eneseisolatsiooni jäämisega. Ragn-Sellsi klienditeeninduspunkt on tavapäraselt avatud vaid üks kord nädalas, kolmapäeviti. Sulgemise ajaks on klientidele tagatud klienditeenindusega suhtlemine telefoni ja meili teel.