Eesti ostab suure koguse vaktsiinidoose

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus otsustas osta ettevõttelt Pfizer/BioNTech veel 250 000 doosi koroonavaktsiini, seega ostab Eesi ettevõttelt kokku üle 950 000 doosi. Kiik täpsustas, et Pfizer/BioNTechilt ostetava vaktsiinikogusega on võimalik vaktsineerida umbes pool miljonit Eesti elanikku.