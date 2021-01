«Oleksime tahtnud ühistu ja ka piirkonna ajaloos nii olulist uut ajajärku alustada suurejoonelise avamisüritusega, aga olukorrast tingituna ei ole see võimalik,» lausus Antsla tarbijate ühistu juhataja Roman Provotorov. «Olukord on uus nii meie töötajatele kui klientidele, aga siinsed inimesed on mõistvad. Õpime nende ostuharjumusi paremini tundma ja usun, et Antsla Konsumist saab paljude antslakate kodupood.»