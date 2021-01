Vallavalitsus on esitanud volikogule kaks eelnõud, millega tehakse ettepanek maksta vallavanem Enel Liinile lisatasu 1433 eurot, abivallavanematele Piret Rammole ja Riho Luhale kokku 1874 eurot ning vallavolikogu esimehele Teet Helmile 690 eurot.

Võsokovski meenutas, et Räpina valla haridus- ja kultuuriasutused olid läinud kevadel eriolukorra ajal sunnitud vähendama abipersonali töökoormusi. Kärbiti ka kultuuriasutuste juhtide töötasu ja tööaega. Võsokovski tsiteeris vallavalitsuse tookordset põhjendust: «Arvestades maksulaekumiste väga tõenäolist vähenemist käesoleval aastal, on tarvis praegu saavutada kokkuhoid, et vältida aasta lõpus raskemaid tagajärgi ning töökohtade koondamisi.»