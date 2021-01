Mapri Ehitus OÜ juhatuse liikme Priit Jaaganti sõnul pole osutunud tõeks kevadel tekkinud hirmud, et ehitussektor saab koroona tõttu valusalt kannatada. Ehitajatel tööd endiselt jätkub ja ka hinnad pole langenud. Raske aasta mõjudest annab aimu vaid see, et hangetel osalejate arv on tavapärasest suurem.