Kütmisel süttis katla isolatsioon

Päästeamet paneb südamele, et suurim tuleoht majale tekitatakse külmade ilmadega enamasti ahjude ülekütmisel. Kui kehvema soojustusega hoonetes soovitakse rohkem sooja saada ja kütteseade korraga võimalikult kuumaks aetakse, hakkab see lagunema ja seadme ülekuumenevad osad süütavad ümbruse. Kütteseadmel on aga alati oma kuumataluvuse piir ning lõpmatult neid kütta ei tohi. Kütta on külmal ajal ohutum vähem korraga, kuid sagedamini.