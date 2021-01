Vabatahtlik suusaraja hooldaja langes vägivalla ohvriks

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann oli olukorrast teadlik. Vallavanema sõnutsi oli juhtumi eest vastutav kohalikele teada-tuttav. Olukord oli väidetavalt kulmineerunud sellest, et seltskond oli oma auto suusarajale parkinud ning rada puhastanud rajameister läks neid korrale kutsuma. Korrale kutsumisele vastati vägivallaga.

"Sellised asjad peaksid olema jäänud mitmete aastate taha. Koos ühiskonna kurjuse kasvuga on kasvanud ka kaagid, kes saavad oma karistuse läbi politsei käe."

Ruusmann lisas, et rajameister on vabatahtlik ja ta ei saa selle töö eest palka. "Kujutad ette, et ta läheb peale tööd heast tahtest rada puhastama ja saab siis veel peksa."