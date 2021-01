«Aianduskool saadab kõikidele registreerunud osalejatele hariliku kurgi seemned ja hakkame neid sõbrapäeval üheskoos kasvatama,» selgitas aianduskooli haridustehnoloog Katrin Uurman. «Uurime, milline see kurgitaim on, kuidas ta kasvab, kuidas õitseb, millised on tema lehed, millised on tema viljad ja kevadeks püüame ikkagi ka saaki saada.»