Reoveeuuring kinnitab koroonaviiruse laialdast levikut

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on üldine olukord võrreldav möödunud nädalaga ning viiruse levik on endiselt suurem kui pühade-eelsel ajal.

Reoveeuuringu tulemuste kaardilt ilmneb, et olukord on Eesti mõnes piirkonnas paranenud, kuid teisal on koroonaviiruse kogus reoveeproovides kasvanud, viidates nakatunute arvu suurenemisele. „Eelmise nädala võrdluses torkavad tänaselt kaardilt silma mõned väiksema viirusekogusega piirkonnad. Siiski näitab Eesti keskmist olukorda kirjeldav tulemus viiruse leviku kõrge taseme püsimist,“ selgitas Tenson.