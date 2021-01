Nakatunute seisund Valgamaa hooldekodus püsib stabiilne

Asutuse juhatuse liige Kalju Sinisalu lausus reedel, et olukord on stabiliseerunud. «Kiireid haiglaravi vajajaid ei ole, hullemaid sümptomeid ei ole tulnud. Majas on olukord nii stabiilne kui selle asjaga saab olla. Elame päev korraga.»

Asutuses ootab ees uus laustestimine, aga see tuleb Sinisalu sõnul uuel nädalal. Personal tuleb hooldekodus seni olukorra haldamisega toime, kuigi see on keeruline. «Ega meil abi kuskilt oodata ei ole, peame välja tulema. Mõned inimesed ööbivadki mõisas. Mehitatud oleme. Kriitiline on siis, kui meil kedagi ei ole majja panna. Aga meil on nii, et kui täna hommikul inimene lõpetab, on ta ööpäeva kodus ja tuleb uuesti tagasi,» ütles Sinisalu.