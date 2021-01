Valgamaa Partnerluskogu kaudu Leader meetme toel valminud videod jutustavad loo Valga vallast. Eesmärk oli jäädvustada kogukondade ettevõtmisi, kaunist loodus- ja elukeskkonda. Videod annavad kinnitust sellele, et Valga vallas on toredad ja tegusad kogukonnad ning siin on hea elada.