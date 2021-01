B-kategooria ehk sõiduauto sõidueksameid võeti vastu 25 812 korral, selle sooritas 46 protsenti eksamineeritavatest. A-kategooria ehk kaherattaliste sõidueksameid võeti vastu 3001 korral, selle sooritas 78 protsenti eksamineeritavatest. C- ja CE-kategooria ehk veoki sõidueksameid võeti vastu 5101 korral, selle sooritas 67 protsenti eksamineeritavatest.

Sõidueksamile ei ilmunud 745 isikut, mis tähendas, et need sõidueksami ajad jäid kasutamata. Ilmumata jätmised kokku arvestatuna tähendab, et üks eksamineerija oli 124 tööpäeva ilma tööta.