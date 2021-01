Pihelgas paneb inimestele südamele, et enne igasugust investeerimist tuleb teha põhjalikku eeltööd ja uurida, kuhu raha paigutada. „Kiirelt suurt tootlust lubavad kõned ei ole realistlikud. Soovitame kõne kohe katkestada ja kelmidega mitte suhelda.”

Mitmel juhul on inimesed võtnud ka laenu, et rohkem investeerida või on kelmid inimeste andmeid ära kasutades võtnud nende nimele laenud ja selle raha kohe varastanud. „Kelmuse ohvriks langemisega kaasneb tihti ka suur häbitunne, kuid kindlasti tasub sellest rääkida oma lähedastele, et murega mitte üksi jääda.”

Raha tagasi ei saa

Välja petetud raha liigub kiirelt mitmete ülekannetega välismaale, kuni see sularahas välja võetakse. Raha on võimalik tagasi saada näiteks juhul, kui inimene ise koheselt mõistab, et teda on petetud ja annab sellest oma pangale teada. „Paraku mõistavad mitmed investeerimispakkumise saanud inimesed alles nädalaid või isegi kuid hiljem, et tegemist on pettusega.”

Selliste kelmuste puhul on tegemist rahvusvahelise kuritegevusega. „Kelmid teavad, et tõenäosus vahele jääda on tunduvalt suurem, kui kogu tegevus toimub ühes riigis. Seetõttu otsitakse ohvreid välismaalt. Piiriüleste kuritegude uurimine on aeganõudev ning koostööd teeme erinevate riikide politseiga. Sarnaseid kelmusi on toime pandud ka teiste Euroopa Liidu riikide elanike vastu.“

Populaarsed skeemid

Kõne pangast skeem hakkas levima eelmise aasta juuli keskpaigast. Eesti elanikele hakkasid tulema venekeelsed kõned inimestelt, kes esitlevad end Swedpanga või ka SEB panga töötajana. Tihtipeale tulevad kõned Swedpanga klienditoenumbrit meenuvalt numbrilt lõpuga 310.

Tundmatud venekeelsed inimesed, nii mehed kui naised, esitlevad end panga turvaspetsialistina ja püüavad jätta muljet, et näiliselt aidata inimesi oma kontol oleva raha kaitsmisega. Klienti üritatakse veenda selles, et kontol toimuvad kahtlased tehingud või keegi üritab ohvri e-panka sisse häkkida.

Võidakse öelda, et on vaja paigaldada kontole lisakaitset ja palutakse öelda oma kasutajatunnus ja seejärel sisestada Mobiil-ID või Smart-ID PIN-koode. Sisestades oma PIN-koodid, kinnitab kahjuks inimene sisse logimise ja raha ülekandmise oma kontolt võõrastele kontodele. Ühe sellise kõne sai isegi Swedpanga töötaja.

Eelmise aasta detsembri lõpu seisuga seisuga on registreeritud üle 190 juhtumi ning kahju moodustab rohkem kui 620 000 eurot.

Investeerimispakkumisega seotud kelmused levivad juba vähemalt kolm aastat. Peamiselt on tegemist telefoni teel levivate venekeelsete kõnedega, kus pakutakse väga kõrget tootlust ja rikastumist juba mõne päevaga. Inimesed on ka ise internetist leidnud reklaame väidetava investeerimisvõimaluse kohta, jätnud oma kontaktandmed ja siis on nendega ühendust võetud. Üldjuhul pakutakse kauplemist erinevatel börsidel, investeerimist krüptovaluutasse.

Kelmid paluvad ligipääsu inimese arvutile läbi AnyDesk või TeamViewer programmide, millega võetakse üle kontroll arvuti üle ja saadakse ligipääs näiteks pangakontole, aga ka kõikidele teistele arvutis olevatele andmetele. Kelmid väidavad, et tahavad inimest aidata ja ette näidata kuidas börsid töötavad.

Kelmide eesmärk on inimest võimalikult kaua õnge otsas hoida, et rohkem raha välja petta. Tavaliselt saab inimene alles siis aru, et tegemist on pettusega, kui ta üritab raha välja võtta.

Tavaliselt kestab selline investeerimine mitu nädalat või isegi kuud ning kui inimene tahab raha välja võtta, nõutakse tihti erinevatel ettekäänetel maksude tasumist.

Tihti võtavad inimesed laenu, et rohkem investeerida ja on ka juhtumeid, kus kelmid on võtnud inimese nimele laenu. Lootuses kiirelt rikkaks saada satuvad inimesed finantsiliselt väga keerulisse olukorda.