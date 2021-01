Pühapäeva öösel langes mitmel pool Eesti vaatlusjaamades õhutemperatuur pea 25 miinuskraadini. Valgas mõõdeti 24,3 miinuskraadi ja esialgu levis info, et see näit on ka käesoleva talve uus külmarekord. Tegelikult napsas rekordi endale siiski külmapealinn Jõgeva.