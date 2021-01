Küla reovesi hakkab peagi soo asemel puhastisse jõudma

Aktsiaseltsi Valga Vesi juhataja Jüri Teder rääkis, et Lüllemäel on olukord praegu tänapäevasest kaugel. «Asulas on päris palju suuri kortermaju. Seal on ka biotiigid, aga kuna torustik on lagunenud, jookseb reovesi mitmest kohast ojadena tiigi poole. Tiigi puhastusvõime on nii, nagu ta on – midagi see kindlasti paremaks teeb. Biotiigist on reovesi ilmselt omakorda nõukogude ajast saadik jooksnud soo Köstrijärve poole. Sool on tohutult hea puhastusvõime, aga see ei ole kuidagi tänapäevane lahendus.»