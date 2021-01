«Tänu külanime sarnasusele piiblist tuntud linnadele on nii mitmedki ajakirjanikud sattunud siia kanti ja otsinud, et kui Soodoma on, kas siis Komorra ka – ja mis elu sellise nimega külas elatakse,» ütles Põlvamaal Kanepi lähedal asuva Erastvere raamatukogu-külakeskuse direktor Tiiu Ziugmann.