Võru linn on saanud valmis projektiga, millega meelitatakse noori peresid magusa elamupiirkonna külje alla elamuehituseks maad ostma. Linnavalitsust ajendas tegutsema asjaolu, et kinnisvara kokkuostjad hoiavad paraku maad enda käes aastakümneid ega anna turule tagasi, oodates hinnatõusu. 2008. aasta ehitusbuum, mis tõstis hindu mitmekordselt, ei pruugi siiski korduda. Tundub, et turg on praegu ikkagi stabiliseerunud ja selliseid äkilisi hinnamuutusi ei tule.

Linnavalitsuse idee pole uus, teisedki omavalitsused on läbi aegade püüdnud elanike arvu läbi sarnaste ettevõtmiste suurendada. Suurlinnastumise ja ääremaade elanike väljavoolu vastu võitlemiseks on seni olnud võimalused väikesed, kuid nüüd on need olemas.

Maale või väikelinna kolimise kasuks räägivad praegu mitmesugused asjaolud. Esiteks muidugi see tüütu viiruse levik, mille lõppu ei julge vaktsineerimise lootusest hoolimata keegi veel ennustada. Kagu-Eesti keskused on väiksemad ja mobiilsemad. Näiteks on Võrus kaupluste ja teenindusasutuste kontsentratsioon ühe elaniku kohta haruldaselt suur. Inimesi aga on ühe ruutmeetri kohta vähem kui suurlinnades. Need, kes pidutsemise ja väikeses ruumis kooskäimiste riske ei võta, tunnevad ennast linna peal liikudes üsna turvaliselt.

Targalt käituvatel inimestel pole hajaasustusega piirkondades ka suurt viiruseriski. Kõik muu eluolu on ääremaa maakonnakeskustes peaaegu suurlinnade tasemel, mõnes mõttes paremgi.

Kagu-Eesti loodus ja elu on nauditav nii päikeselisel suvel kui ka kargel ja lumisel talvel. Lumised suusarajad ja mäenõlvad, järved ja metsad – see on kõik siin tavaline. Nüüd on see kuppelmaastik disainitud ka kaugtööks. Selle propageerimiseks loodud Kupland ühendab Võru-, Põlva- ja Valgamaal kaugtööteenust pakkuvaid osapooli.