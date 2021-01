Kuplandis kaugtöötas ava-aastal 1400 inimest

«Kagu-Eesti kui kaugtööpiirkonna potentsiaal on suur ning võrgustiku algus paljulubav. Jätkame tööd selle nimel, et kaugtöötajad meid Kagu-Eestis järjest rohkem üles leiaks, sest vajadus kaugtööteenuste järele on üha kasvamas,» ütles SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba.

«Kui enne 2020. aastat oli kaugtöö pigem eksklusiivne, siis nüüd on see muutunud meie kõigi jaoks tavapäraseks. Samas ei pea kaugtööd tegema lõputult oma koduses kööginurgas, vaid tööd saab teha väga vaheldusrikkalt ka kaugtööteenuse pakkujate juures,» rääkis Liba.

Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Lisanna Elm ütles, et kaugtööturism on kiiresti muutuvast majanduskeskkonnast välja kasvanud uus tegevussuund, mis aitab edendada Kagu-Eesti ettevõtlusmaastikku. «Ettevõtjad väärivad tunnustust, et nad on olnud neil keerulistel aegadel nii paindlikud ja tulnud kaasa meie uue algatusega, kujunedes kaugtööteenuse pakkujatena omalaadseteks suunanäitajateks,» märkis Elm.