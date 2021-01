Ristipuude uuendatud kaart ootab täiendusi

«Muinsuskaitseamet menetleb praegu 14 riigimaal paikneva ristimetsa kaitse alla võtmist. Kui need saavad kaitse alla, siis jätkame eramaal kasvavate ristimetsadega,» ütles muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama. «Seniks, kuni ristipuud pole riikliku kaitse all, aitavad neid kaitsta võimalikult täpsed asukohaandmed. Kõige paremini kaitseb ristipuid aga maaomaniku ja kohaliku kogukonna teadlikus ning hooliv suhtumine.»

Senise andmestiku põhjal on loodud ristipuude kaardirakendus, mida saab ka nutitelefoni vahendusel maastikul käies vaadata. Kuid kindlasti on veelgi ristipuid, mida pole kaardistatud ja mida võib seega ohustada metsalõikus. Sama ristipuude kaardikiht on olemas ka metsaregistris, mille järgi plaanitakse raietöid. Hävinud ristipuud ja –metsad kuvatakse kaardil hallis toonis varjuna, et nende kunagist olemasolu meeles pidada.

Ristipuud on oluline kultuuripärand, millest esimesed kirjalikud allikad pärinevad juba 17. sajandist. Matuse teekonnal risti lõikamine puusse on tänaseni elujõuline traditsioon lõunaeestlaste seas. Selles on segunenud uskumus, et puu on lahkunu hinge uus asupaik ja ta ei tule koju kummitama – nii mälestatakse lahkunut.