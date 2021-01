Otepää pakub Jaak Joala monumendile varjupaika

Viljandisse püstitatud Jaak Joala monument on tekitanud suurt vastukaja ning kui valdavalt nimetatakse Mati Karmini teost sobimatuks, siis viimastel päevadel on paljud siseturistid just selle monumendi tõttu pidanud vajalikuks reisida Viljandisse.

Viljandi linnavalitsus otsustas esmaspäeval, et monumenti esialgu veel ära viima ei hakata, vaid MTÜle Meie Viljandi antakse nädal aega, et sõlmida kuju kohta kokkulepped. Need puudutavad eeskätt vaidlust Joala lese Maire Joalaga, kes nõuab, et kujult eemaldataks kõik kirjad, mis viitavad Jaak Joalale, samuti käed ja pea.