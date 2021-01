Tanklaketid loobuvad etanoolilisandist bensiinides

Circle K Eesti AS peadirektor ja juhatuse liige Kai Realo märkis pressiteates, et nii maksu- ja tolliameti avaldatud statistika kui ka Circle K praktika näitab, et ligi pool mootoribensiini klientidest kasutavad hetkel bensiini 98, kuna see ei sisalda etanooli, kohati ka juhul kui nende sõidukile on soovituslik mootoribensiin 95, mis on ühtlasi tarbijale ka soodsam.