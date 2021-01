Valitsus lubab Haanja maratoni korraldada

Valitsuse hinnangul on Estoloppeti sarja kuuluvad spordi- ja liikumisürituste etapid, mis toimuvad Eesti eri paigus jaanuari lõpust kuni märtsi alguseni, ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritused.

Otsus võimaldab korraldada osalejate piirarvu erisusega 30. jaanuaril Viru, 6. veebruaril Tamsalu-Neeruti, 13. veebruaril Alutaguse ning 21. veebruaril Tartu maratoni. 27. veebruaril on võimalik korraldada Tallinna suusamaraton ning 6. märtsil Haanja maraton.

«Eesti suurvõistluste korraldajad on tõestanud, et viiruse levimise tingimustes suudetakse korraldada turvalisi võistlusi. Estoloppeti korraldajad on toonud välja riskide maandamise meetmed, mida tuleb arvestada kõikide etappide läbiviimisel,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.