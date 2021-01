Kuldre kool pandi kaugõppele, lasteaed suleti

Kuldre põhikooli direktori Andrus Kompuse sõnul on tegemist üldisest olukorrast tingitud abinõuga. Koolis epidemioloogilist ohtu tema sõnul ei ole ning terviseameti poolt ei ole ka nõuet kooli kaugõppele jäämiseks.

Küll aga otsustati koos vallavalitsusega, et ennetava meetmena on kuni 29. jaanuarini kooli ja lasteaia uksed suletud. Distantsõppele mineku otsuse tingib direktori sõnul õpetajate puudus. Ilmnenud juhtumi tõttu on juba osad õpetajad eneseeralduses ning suure tõenäosusega lisandub neid veel.