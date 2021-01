Endiste Valga vallajuhtide esindus Jõhvis sai täiendust

Valgas juhtis Keskerakonda kuuluv Uprus pikalt vallahoolduse teenistust, mullu veebruaris see ametikoht aga kaotati. Nii jäi Uprus, kes ühtlasi oli vallavalitsuse liige, tööta. Mehe sõnul pole ta sellest ajast saadik avalikus ametis olnud. «Olen oma asju ajanud. Mul on talumajapidamine Otepää lähistel. Seal on mul hulk metsa ja maad ning töö ei lõpe kunagi.»