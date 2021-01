Olen kuulnud küll ja küll, kuidas inimesed nurisevad oma elu üle. Kostub hääli, et valitsus ei pinguta piisavalt, et rahva elu parem oleks. Mulle ei meeldi kunagi selliste juttudega kaasa minna. Sellised «analüüsijad» ilmselt tunnevad, et nad on riigikogu liikmetest targemad.