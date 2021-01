«Meil pole veel kedagi vaktsineeritud, kuid täna saabus 42 doosi, mille süstimisega õed varsti alustavad,» ütles esmaspäeval Vastseliina hooldekodu juhataja Terje Otsatalu.

Asutuses elab 103 eakat, seega saavad esimese hooga kaitsesüsti neist vähem kui pooled. Millal jõutakse teise tegemiseni, on teadmata. «Kõigepealt vaktsineeritakse kliendid. Millal töötajateni jõutakse, ka kahjuks ei tea.»

Kõigile elanikele kaitsesüsti ei tehta, sest kümmekond inimest on Otsatalu sõnul andnud teada, et ei soovi seda.

Nende eest, kes pole võimelised enda eest otsustama, kas vaktsiin vastu võtta, tegid valiku lähedased või kui eestkostja on omavalitsus, sealsed töötajad. «Kindlasti me ise ei otsusta sellise asja üle,» kinnitas Otsatalu ja lisas, et enamik hooldekodu asukatest on adekvaatsed ning saavad enda terviseasjade üle ise otsustada.

Erihooldatav otsustab ise

Samamoodi langetatakse otsused Võrus psüühilise erivajadusega inimestele sotsiaalteenuseid pakkuvas Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskuses. «Meil pole inimesi, kes ei saaks aru, ja neil, kellel pole teovõimet, on eestkostja,» selgitas keskuse juhataja Kaja Solom. «Oleme vaktsineerimiseks valmis, kuid ei ole vaktsiini kätte saanud.»

Kui palju patsientidest võib vaktsiinist loobuda, ei osanud Solom öelda. «See selgub, kui vaktsineerimine algab. Praegu ootame, et doosid tuleksid.»

Lõuna-Eesti hooldekeskuse kodudes on vaktsineerimine alanud ning ettevõtte juhatuse liikme Ülo Tuliku sõnul peaks sellega üldjuhul paari nädala jooksul ühele poole jõutama. Erand on Põlvamaal asuv Kanepi kodu, kus aasta lõpus oli koroonakolle.

«Kanepi kodus algas vaktsineerimine teisipäeval. Ei vaktsineerita neid, kes hiljuti haiguse läbi põdenud,» selgitas Tulik. «Neid on Kanepi kodus 59 ja nemad vaktsineeritakse kuue kuu möödudes tervenemise kuupäevast alates.»

Esimese hooga oli Kanepi kodus kavas kaitsepookida 30 klienti ja töötajat. «Kümmekond inimest on esialgu keeldunud,» lisas Tulik. «Meditsiinipersonal püüab kõiki motiveerida ja on antud ka lubadus, et järgmise ringi ajal saavad ka need inimesed vaktsineeritud, kes arvamust vahepeal muudavad.»

Valgamaal alustati vakstsiinisüstide tegemisega jaanuari esimestel päevadel. FOTO: Tiit Loim

Keeldujaid kõikjal

Setomaa valla hooldekodu kahes majas jõutakse kaitsesüstimiseni tõenäoliselt veebruari alguses, kuid nõusolek on nii Mikitamäe kui Meremäe kodus küsitud, ütles Setomaa hooldekodu juhataja Merju Viskar. «Vaktsiinist keeldumisi on mõlemas majas nii klientide kui ka töötajate hulgas.»

Meremäe 11 kliendist keeldus vaktsiinist kolm ning Mikitamäe 21 elanikust vähemalt seitse, sest kõik ei olnud veel otsust teinud. «Igaühe otsus on perearsti ja oma lähedastega läbi arutatud,» kinnitas Viskar.

Valga haigla üld- ja erihooldeosakonna 118 kliendist oli eile hommikuks esimese süstiga vaktsineeritud peaaegu pool, teatas osakonna juhataja Irja Sõnum. «Vaktsiinist loobujaid on vähe, pigem on kahtlev seisukoht tingitud teadmatusest ja seetõttu on soovitud koguda enam infot,» lisas ta. «Mõnigi on oma kahtlevat seisukohta ka muutnud.»

Kliente, kellel ümbritsevast arusaamisega raskusi ning kellel puudub ka eestkostja, Sõnumi kinnitusel ei vaktsineerita, sest kaitsesüsti tegemine käib üksnes kliendi avalduse või eestkostja kirjaliku loa alusel.

Otepää hooldekodus on kaitsepookimise esimene ring tehtud ning süsti saanud nii elanikud kui töötajad, ütles Otepää tervisekeskuse juhataja Andres Arike. «Sada protsenti neist, kes on olnud nõus,» täpsustas ta.

Irja Sõnum, Valga haigla üld- ja erihooldeosakonna juhataja «Tänaseks on nii mõnigi oma kahtlevat seisukohta muutnud ja on valmis vaktsineerima.»

Kaitsesüstimisest loobunuid on Arikese kinnitusel nii hooldekodu elanike kui töötajate seas. 54 kliendist keeldus kaitsesüstist paar inimest ning töötajate seas oli keeldujaid kümmekond. «Kuna see pole kohustuslik, pole siin midagi teha,» lisas ta. «Ka küsitlused on näidanud, et umbes veerand inimestest pole vaktsineerimisega nõus.»

Seni on Otepää hooldekodu olnud koroonaviirusest puutumata, kuid Arike tõdes, et viirus otsekui valguks «ülalt allapoole». «Püüame olla väga ettevaatlikud, aga keegi ei tea, millal see võib juhtuda,» rääkis ta. «See on nii salakaval viirus, et inimene võib mitu päeva seda paha aimamata levitada.»

Süst ainult tervetele

Valgamaa Paju pansionaat oli samuti valmistunud vaktsineerimiseks, kuni seal eelmisel nädalal tekkinud koroonakolle sellele esialgu kriipsu peale tõmbas. «Meil ei ole mingit vaktsineerimist, sest inimene peab selleks täiesti terve olema,» ütles Paju pansionaadi juht Kalju Sinisalu.

Tema sõnul oli küll sadakond doosi tellitud, kuid kohale need ei jõudnud ning nüüd tuleb oodata, kuni inimesed viirusest lahti saavad. Nädal tagasi tuvastati pansionaadi 97 kliendist 48-l Covid-19 nakkus, lisaks oli nakatunud 11 töötajat. «Praegu on olukord stabiilne, aga elame päev korraga.»

Enne viirusepuhangut pansionaadi elanike seas läbi viidud nõusoleku võtmise käigus andis Sinisalu andmeil kaks inimest teada, et vaktsiini ei soovi.