Eesti parim naiskahevõistleja vaevleb põletiku küüsis

«Tunnen, et olen nüüd valmis rääkima minu viimasest kahest kuust. Need on olnud keerulised,» andis mitmekordne Eesti meister hiljuti teada.

Mullu oktoobris oli ta mitu korda haige ning siis avastati tema kehas põletik. «Seetõttu olen treeningutest loobunud. Rääkides käivast hooajast, ei oska täpselt öelda, mis edasi saab. Praegu on ainult üks eesmärk: terveks saada,» teatas ta.

Bendi ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et kahjuks ei oska ta täpselt öelda, millise põletikuga tegu on ja kuidas tekkis. 12. jaanuaril sai ta esimest korda ravimit, mis peaks loodetavasti aitama. «Saan sedasama ravimit veel kolm korda.»

Praegu käiv hooaeg oli kahevõistlejale üks tähtsamaid. Hooaja ettevalmistus sujus tema sõnul hästi nii hüppemäel kui rullirajal. Plaan oli kindlasti võistelda naiste esimesel maailmakarikasarja etapil ja juunioride maailmameistrivõistlustel. «Nüüd tuleb kahjuks nendest loobuda.»

Praegu ei oska ta ka öelda, millal võistlema saab. Kui enesetunne lubab, proovib teha esimesed hüpped lumel. «Tervis on siiski kõige tähtsam.»

Kuidas teda on aga mõjutanud see, et pikaaegne tiimikaaslane Triinu Hausenberg otsustas mullu sügisel saavutusspordiga hüvasti jätta, selle kohta ütles ta: «Loomulikult on kurb, et ta ära lõpetas. Alustasime koos suurte sihtidega kaugele jõuda.»