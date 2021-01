Uiuväljaku korrasoleku eest vastutab Vastseliina kogukonda kuuluv meeste seltskond, kes teeb seda tööd tasuta. Üks eestvedajaid Taavi Tuvike rääkis, et jää hooldamine on muidu inimjõudu proovile panev tegevus, mis nõuab külma ilma, ohtralt vett ja töökäsi, kuid nüüd saab selle töö ära teha palju tänapäevasemal viisil. Neljarattaline abiline vähendab tublisti just aja- ja tööjõukulu.