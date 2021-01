Setosid tabas ränk kaotus

Oma helge iseloomuga oskas isa Jevgeni olla vahemees, rahulooja, rahutegija ja rahuhoidja ka ilmalikes keerulistes asjaajamistes. «Kõik kohtumised temaga on olnud helged, ta on olnud siiralt toetav ja pakkunud väga paljudele hingepidet,» tõdes sootska Annela Laaneots.

Lahkunu olulisust näitab seegi, et teisipäevastel matustel kanti tema kirstu õlgadel kaks kilomeetrit. «Ja kogu see maa olid teeääred rahvaga täidetud. Jäi mulje, et kogu Petseri on teda ära saatma tulnud,» teadis Hõrn rääkida.