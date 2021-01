Lõuna-Eestis kuulutati välja rasked ilmaolud

Jäävihmast tingitud libeduse tõttu on Lõuna-Eestis liiklus nende maakonna riigiteedel häiritud, teatas amet.

Raskeveokite juhtidel palutakse võimalusel oodata ilma paranemist parklates. Rasked ilmaolud on esialgu kehtestatud kuni 22. jaanuari kella 16-ni.

«Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega,» ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. «Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi.»