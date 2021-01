EVE VESKI, talupoe-kodukohviku perenaine

«Selle küsimuse peale vastaks Eno Raua «Naksitrallides» oleva lausega: «Juba alustasside pesemine võtab nii kaua aega, et armastuseks ei jää midagi üle.» Ehk pannes see esitatud küsimuse konteksti, siis hetkel on Põlvamaal asuva kohviku perenaisena kogu mu energia suunatud kohviku nina vee peal hoidmisele. Nii et selle jälgimiseks, mis toimub kusagil Tallinnas, ei jätku mul lihtsalt enam energiat ega ausalt öeldes tahtmistki.»