Lenna Kuurmaa on talvisteks katsumusteks valmis. FOTO: Madis Sinivee

Laulja Lenna Kuurmaa rääkis ETV saatele «Terevisioon», et üks harukordsemaid tegevusi, mille külm on endaga kaasa toonud, on jääpüük, mida ta kogu perega harrastab.