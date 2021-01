Klaverimuuseum leiab koha Holdre lossis

Muuseumi eestvedajast helilooja, laulja ja muusikapedagoog Alo Põldmäe ütles mullu, et Helme mõisahoonest tuleb lepingu lõppemise tõttu välja kolida. Esialgu on klaverid hoidlana kasutusel olnud mõisas veel alles, ent muuseum viib need ajapikku Holdresse. «Helmes on ainult hoidlad. Uus suund on Holdre mõis. Osa pille oleme sinna ära viinud. Muinsuskaitse ja mõisaomaniku initsiatiivil pöörduti minu kui klaverimuuseumi juhi poole, kas oleks mõeldav koostöö,» lausus Põldmäe.