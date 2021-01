Mari Kulli jäljed Tõrva muusikaelus on nähtavad siiani mitmel pool

Legendaarse muusikapedagoogi Mari Kulli sünnist möödus äsja 120 aastat. «Peame tegema kõik, et oma piirkonna võimekate inimeste teeneid ajakeerises ei unustataks,» rõhutas LC Tõrva Mari president Ülle Juht. «Selleks andis klubi mõni aeg tagasi välja Mari Kulli elulooraamatu «Hingevalgus»,» rääkis Juht ja lisas, et just selle kuulsa lauluõpetaja ja aktiivse ühiskonnategelase järgi sai ka nende klubi nime.