Jaanus Mark on elanud Rõuges kogu oma elu. FOTO: Arvo Meeks

Elupõline rõugelane Jaanus Mark on mees, kelle kätes kuulavad hästi sõna nii arvuti, videokaamera kui ka tuletõrjevoolik ja labidaski. Samuti pole talle võõrad lavalauad ega jõuluvanakuub. Paljuski on tegemist just vabatahtliku tööga. «Tegelen paljude asjadega, aga kas ma neid kõiki ka väga hästi oskan, seda ei tea öelda,» ütleb ta enda kohta.