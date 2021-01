Valgamaa hooldekodus on nüüdseks positiivse koroonaproovi andnud 99 inimest

Asutuse juhatuse liige Kalju Sinisalu lausus, et neljapäeval tehti hooldekodus teine laustestimine ja selle käigus leiti viirus 28 kliendilt ja 12 töötajalt. Eelneval nädalal oli positiivse proovi andnud 48 klienti ja 11 töötajat. Siiski tuleb asutus seni oma jõududega toime. «Esimestel hakkab üle minema, aga nüüd said teised ka pihta. Aga esimesed töötajad hakkavad tagasi tulema, kes on isolatsiooni ära olnud ja kellel enam sümptomeid ei ole ja kes on perearsti poolt töökõlblikuks tunnistatud. Ilmselt neil tõenäosus uuesti nakatuda on väike.»