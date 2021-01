Tuntud valgalased tegid poliitikaga lõpparve

Külliki Siilak meenutas, et on Valga poliitikas osalenud 30 aastat. Selle aja jooksul on ta olnud nii linna- kui vallavolikogu esimees. Viimast tiitlit kandis ta viimatistest kohalikest valimistest eelmise aasta alguseni. Hiljuti otsustas ta aga volikogust lahkuda. «Ametlik versioon on see, et minu elukoht muutus. Ma ei ela enam Valgas, registreerisin end Ülenurme valda, kohaliku omavalitsuse seaduse alusel ma ei saa enam esindada Valga valda volikogus,» põhjendas Siilak.