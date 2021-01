UPM-Kymmene Otepää ASi juht Silver Rõõmussaar tunneb rõõmu, et koroonaviiruse otsene mõju tehase tööle on olnud minimaalne. FOTO: Maarius Suviste

Otepääl tegutseva vineeritehase UPM-Kymmene juht Silver Rõõmussaar tunneb heameelt, et kuri koroonaviirus ettevõttest seni eemal hoida on õnnestunud. Samas on mõnigi tegevussuund üleilmsest kriisist oluliselt mõjutatud.