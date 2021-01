Teedel esineb kohati libedust

Varahommikul on teeolud piirkonniti väga erinevad. Põhja- ja Lääne-Eestis on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad. Lõuna- ja Kesk-Eestis on soolamärjad või soolalumesegused. Lõuna-Eestis sajab kohati lund.