Koroona küüsis hooldekodu klient suri haiglas

Asutuse juhatuse liige Kalju Sinisalu lausus, et teine laustestimine tehti hooldekodus neljapäeval. Vahepeal on meediast käinud läbi haigete koguarvuna nii 99 kui 120, aga täpsustatud andmetel on positiivse testi andnuid nii Sinisalu kui terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luha sõnul 111, neist enamik kliendid.