Hellenurme hooldekodus tekkis 19 inimesega koroonakolle

Enne haldusreformi Valgamaal asunud hooldekodu kuulub AS-ile Lõuna-Eesti Hooldekeskus. Firma juhatuse liige Ülo Tulik lausus, et asutust külastasid hiljuti terviseameti esindajad ja nakatunud osakonna kõikidelt klientidelt ja töötajatelt on proovid võetud. Lähiajal ootab ees ka uus laustestimine.

«Hetkel on asi kontrolli all. Kõik on eraldatud. Töötajad on omavahel eraldatud, omavahel eri osakonnad kokku ei saa, toitlustamine on organiseeritud nii, et sealt ei teki midagi,» lausus Tulik.