«Meil on Lõuna-Eesti omavalitsustega olnud väga hea koostöö: oleme üheskoos võitnud Euroopa kultuuripealinna tiitli. Tartu 2024 tähendab Tartut ja Lõuna-Eesti 19 omavalitsust,» tunnustas Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas.

«Praegu me valmistame ette oma programmi, oma erinevaid väravaid selleks, et Euroopast külalisi vastu võtta ja loomulikult õpime ja täiendame enda erinevaid valdkondi, sest kultuuripealinn ei ole ainult kultuur, see hõlmab väga paljusid eluvaldkondi,» ütles Klaas.