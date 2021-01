Uus valitsuslepe lubab hoida Eestit edasivaatavana. Põhimõtteliselt võib uut valitsust kiita juba selle eest, et lubatakse vaadata ette, mitte taha. Meenutades, millise koperdamise tõi kaasa pidev üle õla sirutamine minevikuteemadesse, on see tervitatav.